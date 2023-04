Budgets 2023 : les métropoles sortent leur épingle du jeu

Finances

Publié le 05/04/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

En 2023, pour le vote de leurs budgets, les métropoles maintiennent leurs investissements malgré des alertes sur les niveaux de dépenses et de ressources.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un calendrier de préparation et de vote des budgets bousculé par un contexte inflationniste sur l’énergie et les matières premières ainsi qu’un manque de visibilité sur les recettes fiscales venant compenser la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) auront caractérisé l’exercice 2023. Et encore, par rapport aux autres collectivités du bloc communal, les métropoles ont pu résoudre la quadrature du cercle avec moins de difficultés.

« Les directeurs financiers qui à l’automne ne savaient pas comment boucler leur budget sont aussi ceux qui ont dû se résoudre à augmenter leur fiscalité », commente Franck Claeys, directeur adjoint de France urbaine. Parmi les métropoles, quelques-unes se sont en effet résignées à relever les taux des impôts locaux dont elles ont encore la ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite