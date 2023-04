De l’argent pour l’or bleu

[édito] Eau

07/04/2023

Attendu depuis des semaines, le Plan eau a été présenté par le président de la République, le 30 mars. Si l'objectif est d'inscrire la sobriété dans la durée, les fonds manquent pour renouveler les réseaux. Inévitablement, il va falloir enfin faire payer l’eau au juste prix.

Attendu depuis des semaines, après de nombreuses consultations – assises de l’eau, Varenne de l’eau –, le Plan eau a enfin été présenté par le président de la République lui-même, le 30 mars. Constitué de 53 mesures et de deux parties (l’une pour répondre à la situation d’urgence de nappes phréatiques au plus bas, l’autre pour le plus long terme), le plan vise à inscrire la sobriété dans la durée, avec un objectif de baisse des consommations d’eau de 10 % d’ici à 2030.

Premier chantier de la planification écologique voulue par Emmanuel Macron, et qui tarde à se dévoiler, il fixe des objectifs à tous les secteurs : production d’électricité, agriculture, industrie, tourisme…

Au nom de la différenciation

Si certaines mesures étaient attendues, comme la réutilisation des eaux usées traitées, aujourd’hui très limitée, d’autres, plus techniques, ont créé la surprise. C’est le cas du semi-revirement sur le serpent de mer du transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes aux intercommunalités. Au nom de la différenciation qui lui est chère, le Président a apporté un peu de souplesse sur les conditions du transfert, qui doit se faire avant le 1er janvier 2026. Un signe d’apaisement envers les élus de montagne.

L’extension de la tarification progressive et sociale de l’eau a en revanche quelque peu agacé l’Association des maires de France, qui brandit la libre administration des collectivités.

Réseaux d’eau à renouveler

Mais ce qui pèche surtout, c’est le peu d’argent sonnant et trébuchant prévu par le plan pour renouveler les réseaux – on sait que les collectivités doivent, au moins, doubler leurs investissements en la matière. En 2024, 180 millions d’euros seront débloqués pour les communes ayant plus de 50 % de fuites dans leur réseau par l’intermédiaire des agences de l’eau, un montant très insuffisant au regard de l’enjeu. L’alternative pour les collectivités sera l’endettement par le biais des « aqua prêts » de la Banque des territoires.

Inévitablement, au-delà des politiques de sobriété, qui auront paradoxalement un impact financier négatif sur les infrastructures dont le modèle économique dépend du volume d’eau consommé, il va falloir enfin faire payer l’eau au juste prix, à la mesure de l’usage qu’en a chacun. Après Sainte-Soline, les élus en auront-ils le courage politique ?