« Personne n’est contre le fait que les personnes atteintes d’un handicap vivent comme tout le monde »

Publié le 05/04/2023 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu juridique, France

Stéphane Lenoir est le coordinateur du Collectif Handicaps, qui regroupe 52 associations nationales représentatives des personnes en situation de handicap, de leur famille et des proches aidants. Après une ordonnance du Conseil d’Etat qui refuse de suspendre un arrêté classant de l’habitat inclusif en ERP, il appelle les administrations centrales à se mettre au travail. Entretien.

Le Conseil d’État vient de reclasser un habitat inclusif en établissement recevant du public. Comment réagit le Collectif Handicaps ?

L’ordonnance du Conseil d’État ravive la problématique de l’habitat des personnes en situation de handicap ; c’est heureux car de plus en plus urgent. Ce n’est pas nouveau. Si certains ont cru que l’habitat inclusif peut résoudre la question, ils se sont trompés. Il faut répondre aux deux questions en tension, qui sont, d’une part, la réglementation Incendie(1) et, d’autre part, la politique publique liée au logement des personnes en situation de handicap.

Le Collectif Handicaps voit donc un avantage dans cette jurisprudence, en ce qu’elle peut permettre d’accélérer la prise en compte de la question par l’État et les différents ministères concernés.

Références

Conseil d'État, 20 février 2023, req. n°470899.

Domaines juridiques

Social - Santé

Habitat - logement

