Eriger un Ehpad en établissement public autonome

Publié le 05/04/2023 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Actu Santé Social, Fiches de droit pratique, France

Le changement du mode de gestion d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) existant nécessite une autorisation du président du conseil départemental et de l’agence régionale de santé. De plus, la consultation du comité technique est obligatoire, préalablement au transfert des agents vers le nouvel établissement public. Décryptage des règles permettant d'ériger un Ehpad en établissement public autonome.

Identifier les personnes publiques habilitées à gérer un Ehpad

Les collectivités locales et leurs groupements ne sont pas autorisés à assurer la gestion directe d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). De telles structures doivent, en effet, normalement être ­constituées sous la forme d’un établissement public autonome doté d’une personnalité juridique propre et de l’autonomie financière conformément à l’article L.315-7 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Cette prohibition a en particulier été rappelée encore récemment par une réponse ministérielle (1) s’agissant des syndicats intercommunaux créés en vue de la ­construction et de la gestion de maisons de retraite. Il est donc nécessaire de procéder à la régularisation de la situation ...

