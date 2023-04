Bibliothèques : les priorités de l’Etat pour les mois à venir

Lecture publique

Publié le 04/04/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Lors d’un débat organisé le 3 avril à Paris sur les suites de la loi de 2021 relative aux bibliothèques, le représentant du ministère de la Culture a esquissé le programme de travail de l’Etat pour 2023. Avec l’ouverture de plusieurs dossiers déterminants.

Le chantier des bibliothèques est-il clos avec la loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (dite loi « Robert »(1))? Même si le texte ne prévoit aucun décret d’application, ce n’est sûrement pas le cas.

D’abord parce que son appropriation et l’évaluation de son impact au quotidien restent un sujet d’actualité pour les professionnels et les élus en charge de la culture. Ensuite, parce que la loi, volontairement incitative et non coercitive, laisse ouverts un certain nombre de sujets qui restent à traiter, sur la base des principes qu’elle énonce.

Les missions des bibliothèques sanctuarisées par la loi

C’est ce qui ressort d’un débat organisé le 3 avril à Paris (à la bibliothèque Marguerite Yourcernar) par le Centre régional de formation aux ...

