Guy Burgel : « La métropolisation est bénéfique »

Fractures territoriales

Publié le 12/04/2023 • Par Romain Gaspar • dans : France

Face au péril climatique, aux crises économiques et sociales, aux menaces terroristes ou aux pandémies, le professeur de géographie urbaine et d’urbanisme Guy ­Burgel s’inquiète du réveil d’un vieux fond d’hostilité à la métropolisation. Son dernier ouvrage, «Sauver la planète ville», a pour ambition de s’attaquer aux idées reçues apparues depuis le Covid.

La ville connaît une crise profonde, voire inédite, dans la perception qu’on en a. Face au péril climatique, aux crises économiques et sociales, aux menaces terroristes ou aux pandémies, auxquels s’ajoute la guerre en ­Europe que l’on croyait révolue, le professeur de géographie urbaine et d’urbanisme Guy ­Burgel s’inquiète du réveil d’un vieux fond d’hostilité à la métropolisation. « Cette ­conjonction de crises, dont la crise sanitaire a été le point d’orgue, fait que l’on ne croit plus au progrès alors que c’était une grande idée des Trente Glorieuses. Et on ne pense plus que le politique peut les résoudre », déplore le géographe.

En citadin ­convaincu et engagé, Guy ­Burgel prend le contre-pied de ce rejet des villes. Il publie un véritable pamphlet, « Sauver la planète ville » (Archicity, 2022), contre les sceptiques et leurs discours qu’il juge « urbanophobes », des « Métropoles barbares » de ­Guillaume ­Faburel à « L’impasse de la métropolisation » de ­Pierre ­Vermeren. ...