Emprunt libre d’emploi : « Une vigilance accrue des autorités pour éviter tout risque de greenwashing »

MARCHÉ DE LA DETTE (3/3)

Publié le 04/04/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Pour Yann Marin, directeur adjoint des affaires internationales à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Union Européenne n'interdit pas l’octroi de crédit à des projets ne servant pas les exigences de transition. Mais les banques sont incitées à favoriser le choix du financement vert. Dernier article d'une série de trois sur l'avenir de l'emprunt libre d'emploi.

Quelles sont aujourd’hui les exigences ESG et de transition écologique en matière de crédit ?

Il n’y a pas, aujourd’hui, de texte réglementaire en vigueur incluant les exigences ESG(1) dans les conditions d’octroi de crédit. La législation européenne introduit progressivement des obligations de publication aux banques concernant leurs expositions indirectes aux risques climatiques via leurs portefeuilles de financement et d’investissement et la prise en compte de critères de gestion ESG dans leurs activités de gestion d’actifs (entrée en vigueur en 2023). Avec la publication, en 2024, d’un degré d’alignement de leur portefeuille de crédits sur la taxonomie des activités durables(2), les banques seront mises à contribution dans le choix du financement d’acteurs économiques contribuant ...

