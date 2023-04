Fraude dans les transports : pourquoi on n’y arrive pas…

Prévention de la délinquance

Publié le 04/04/2023 • Par Séverine Cattiaux • dans : A la une, Actu experts prévention sécurité, France

Dans les trains, les bus et les trams, la fraude a encore progressé pour représenter un manque à gagner de 600 millions d'euros en 2022. Tandis que les causes de la fraude s'additionnent, les freins à l'efficience du contrôle persistent.

Contrôler, en simultanée, toute une ligne, contrôleurs en civil intervenant incognito, opérations avec les forces de l’ordre…

Dans la panoplie des mesures anti-fraude, les transporteurs ont tout essayé. Pour autant, les dernières remontées du terrain ne sont pas bonnes, observe l’Union des transports publics. Pas vraiment étonné par ce regain de la fraude, Mathieu Dufour, directeur des affaires sociales et de la sûreté de l’UTP l’explique par la conjonction de plusieurs phénomènes. La période de crise sanitaire a laissé des traces. Les contrôles avaient disparu, les usagers ne prenaient plus de tickets et les campagnes de gratuité ici et là ont impacté les mentalités. Par ailleurs, des habitudes sont restées, arrangeant bien les affaires des fraudeurs. Ainsi ...