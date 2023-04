Accueil

Urbanisme de demain (Série 4/7)

La nécessité d’organiser la rétraction de l’infrastructure routière

Publié le 12/04/2023 • Par Auteur associé • dans : actus experts technique, France, Innovations et Territoires

Patryk Kosmider - stock.adobe.co

Et si la mobilité était le secteur le plus avancé en matière de sobriété urbaine ? L’hypothèse a de quoi surprendre. Elle conduit pourtant à porter un autre regard sur la gestion des infrastructures de transports – à commencer par la voirie – pour accompagner la baisse possible des déplacements.

