La question de la mobilité sera-t-elle prise en compte dans l’évolution du pass Culture ?

Culture

Publié le 13/04/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

Réponse du ministère de la Culture : Le pass Culture a pour ambition de permettre la rencontre de tous les jeunes sans exception avec une offre artistique et culturelle diversifiée et de qualité, et ce sur l’ensemble du territoire français. Une attention particulière est ainsi portée aux jeunes les plus éloignés de l’offre culturelle, notamment ceux issus des territoires ruraux.

Aujourd’hui, 26 % des jeunes utilisateurs du pass Culture vivent en milieu rural (proportion identique à celle des jeunes vivant en milieu rural au sein de la population globale). Si leurs aspirations en terme de pratiques sont identiques à celles de leurs camarades urbains, force est de constater qu’ils se trouvent confrontés à une offre artistique et culturelle globalement moins importante et diversifiée que celle proposée dans les centres urbains, situation renforçant également leur dépendance aux parents pour leur accès à la culture.

Pour pallier ce déséquilibre, le pass Culture travaille notamment à enrichir son catalogue d’offres de proximité (musées, bibliothèques, tiers lieux, maisons de la presse) et de pratiques artistiques.

Par ailleurs, il œuvre à développer des réflexes d’utilisation de l’application spécifiques pour les jeunes ruraux : mise en avant des offres duo, valorisation des offres accessibles en transport en commun, etc.

Malgré cela, la problématique du transport des jeunes bénéficiaires du pass Culture vers les lieux de culture reste majeure, a fortiori dans le cadre du développement de la part collective du dispositif étendu au collège et au lycée. La simple prise en charge des frais de transport dans le cadre de l’offre actuelle du pass Culture ne ferait que déplacer les effets des inégalités territoriales, sans y apporter de réponse : les jeunes ruraux consacreraient une part potentiellement importante de leur crédit pass Culture aux transports plutôt qu’à des pratiques artistiques et culturelles, au contraire des jeunes urbains… La problématique est beaucoup plus globale et renvoie aux inégalités d’accès à l’offre culturelle au regard de l’aménagement des territoires et de l’organisation des mobilités au sens large.

Ainsi, dans un contexte qui évolue rapidement, marqué par des enjeux de développement durable, et par les contraintes inédites qui ont pesé sur les déplacements durant la crise sanitaire, la question de l’accès aux offres culturelles ne peut être posée uniquement en termes de déplacements vers des structures culturelles : la question de la mobilité des œuvres et des artistes, de l’accueil de spectacle ou d’expositions, de temps de pratique dans les établissements ou en immédiate proximité doit également être posée.

Pour le ministère de la culture, ce chantier rejoint la réflexion engagée dans les territoires par les directions régionales des affaires culturelles sur les projets culturels de territoires, les stratégies possibles de convergence à la fois des politiques interministérielles et de la contractualisation avec les collectivités territoriales, pour garantir une participation effective de tous les habitants à la vie culturelle, en levant notamment les freins géographiques.

La part collective du pass Culture offre en l’espèce une opportunité de mener conjointement ce travail avec le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, pour une stratégie territoriale de l’État plus cohérente, et de véritables avancées en matière de continuité et de complémentarité de l’éducation artistique et culturelle sur les différents temps de vie des enfants et des jeunes.

La question a bien été entendue et est actuellement débattue au plus haut niveau. Une concertation a ainsi été initiée avec l’ensemble des parties prenantes – dont les collectivités territoriales globalement compétentes en matière de transports – pour apporter les réponses les plus appropriées, en s’appuyant sur les témoignages et expérimentations qui peuvent se mener au niveau territorial.