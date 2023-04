Fonds vert : vers une saison 2

Transition écologique

Publié le 03/04/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actu experts finances, actus experts technique, France

La Première ministre a annoncé lundi 3 avril le lancement imminent d'une concertation avec les associations d'élus pour pérenniser ce dispositif de soutien de l’État. La taille de l'enveloppe devrait évoluer à la marge, mais des corrections pourraient être apportées à son cadre.

Elisabeth Borne, Première ministre, est venu clôturer la cérémonie de remise des premières subventions du Fonds vert, lundi 3 avril, au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Avec une annonce : le lancement d’une concertation avec les associations d’élus la semaine du 10 avril, afin de recueillir leurs avis sur la pérennisation de ce fonds d’accélération de la transition écologique.

L’idée est bien de penser l’après de cette enveloppe de 2 milliards « d’argent frais », comme a tenu à le rappeler Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et qui n’était initialement prévue que pour 2023. Et donc de rentrer dans une logique pluriannuelle.

Ce qui va changer … ou pas

Les principes actuels de ...