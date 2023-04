Passage de relais à la tête de France urbaine

Association d'élus

Publié le 03/04/2023 • Par Romain Gaspar • dans : France

Délégué général de France urbaine depuis sa création, Olivier Landel quittera ses fonctions d’ici le début du mois de juillet 2023 afin de se consacrer à l’Agence France Locale, la banque créée par les collectivités locales. Pour le remplacer, c'est son actuel bras droit, Emmanuel Heyraud, qui a été choisi par Johanna Rolland, la présidente de l'association d'élus des grandes villes et métropoles et maire (PS) de Nantes.

Après Jules Nyssen à Régions de France, Nicolas Portier à Intercommunalités de France et Pierre Monzani à Départements de France, c’est au tour d’Olivier Landel de quitter la direction de son association d’élus, France urbaine. Il a annoncé son départ le 10 janvier dernier pour se consacrer pleinement à la direction de l’Agence France Locale, la banque créée par et pour les collectivités locales. Il cumulait ces deux postes depuis 2013.

Départ au 1er juillet

Le 1er juillet prochain, il sera remplacé au poste de délégué général de France urbaine par l’actuel délégué adjoint depuis mai 2022, Emmanuel Heyraud. La décision a été prise par Johanna Rolland, présidente (PS) de France urbaine, et les élus du Bureau exécutif, le 28 mars 2023. « Le tuilage est déjà en cours », précise-t-on à France urbaine.

Les élus du Conseil d’administration ont témoigné leur vive reconnaissance à Olivier Landel pour son engagement total toutes ces années, pour les grandes villes, communautés urbaines, communautés d’agglomération et métropoles et France urbaine, qui porte leur voix. Avec l’équipe de collaboratrices et collaborateurs, Emmanuel Heyraud apportera son expérience et son savoir-faire pour faire vivre le caractère transpartisan et les fondamentaux de l’association, en particulier son exigence constructive vis-à-vis de l’État, au service des collectivités adhérentes et de l’action publique locale, a déclaré Johanna Rolland dans un communiqué.

Qui est Emmanuel Heyraud ?

Emmanuel Heyraud a été choisi parmi une soixantaine de candidatures mêlant candidatures internes, directeurs généraux de collectivités, membres de cabinets ministériels et préfets.

Âgé de 50 ans et diplômé de l’Institut d’études politiques de Lyon, Emmanuel Heyraud a débuté sa carrière en 1994, en tant qu’attaché de communication au ministère des Armées avant de devenir collaborateur parlementaire au Sénat durant un an. A partir de 1999, il rejoint l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) , ancêtre de l’actuelle Agence nationale de cohésion des territoires, en tant que chargé de mission.

Il devient responsable « politique de la ville, habitat et urbanisme » de l’Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) en 2008, avant de devenir, en 2016, Directeur « cohésion sociale et développement urbain » à la création de France urbaine. Fin connaisseur de la politique de la ville, il publie plusieurs ouvrages sur le sujet.

Une feuille de route ambitieuse

Sa mission s’annonce riche car après sept ans d’existence, l’association d’élus née de la fusion de l’Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) et de l’Association des communautés urbaines de France (ACUF) compte 108 collectivités représentant près de 30 millions de Français. Elle s’est imposée comme un interlocuteur régulier et respecté de l’État, des corps intermédiaires et des parlementaires grâce à son réseau d’élus, de DG et l’expertise technique de ses 23 salariés et conseillers. Dans la feuille de route d’Emmanuel Heyraud devrait figurer le prolongement du travail de lobbying efficace d’Olivier Landel, le développement d’une alliance large des territoires avec les autres associations d’élus, le renforcement du lien avec les parlementaires mais aussi l’approfondissement de la défense de la ville inclusive après plusieurs années à promouvoir la ville durable…