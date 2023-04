Patrimoine bâti

Devant les sénateurs, les élus locaux détaillent les enjeux de la transition énergétique pour le bâti scolaire

Publié le 03/04/2023

Académie de Grenoble

Dans le cadre de la mission d'information sénatoriale sur le bâti scolaire à l'épreuve de la transition énergétique, divers élus municipaux, départementaux et régionaux ont été auditionnés. Ensemble, ils reconnaissent l’enjeu du financement et pointent un manque d’accompagnement de l’État et du ministère de l’Éducation nationale.

