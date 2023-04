Gouvernance

« Nous voulons d’une gouvernance exemplaire à l’Andiiss »

Publié le 04/04/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Andiiss

Lors de ses journées nationales d’étude, les 23 et 24 mars à Agde, l’Association nationale des directeurs et des intervenants d’installations et des services des sports (Andiiss) a confié sa présidence à Marianne Deloubes et Nicolas Rouquairol, ex-secrétaire générale et vice-président. Le binôme remplace Marco Sentein, en poste depuis 8 ans, et rappelle les enjeux de la profession et du réseau.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Equipements sportifs

Pratiques sportives

Sport