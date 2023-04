Accueil

Les arbres de demain se choisissent aujourd’hui

Publié le 04/04/2023 • Par Isabelle Verbaere • dans : France, Innovations et Territoires

Pépinière départementale de l'Aude

Planter des arbres pour rafraîchir la ville est devenu une priorité politique. Mais, à cause du changement climatique, les gestionnaires d’espaces verts voient dépérir des espèces emblématiques et se demandent par lesquelles les remplacer. En diversifiant les essences, leur taille et leur âge, les arbres ont plus de chances de résister et on favorise la biodiversité.

