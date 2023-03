Assises des finances publiques : les associations d’élus dans l’attente

Bercy

Publié le 31/03/2023

Annoncées d’abord pour février, Bruno Le Maire a redit sa volonté d’organiser des “Assises des finances publiques" avant l’été. Les associations d’élus sont encore dans l'expectative, mais réclament un dialogue honnête avec l’Etat. Les ordres de missions de la “Revue des dépenses” sont prêts, en coulisses. La Gazette vous en révèle les premières pistes.

« Nous engageons des revues de dépenses, des assises des finances publiques. Il faut que nous ayons des discussions, tous groupes politiques confondus. Notre objectif est de pouvoir afficher plusieurs milliards de baisse des dépenses publiques ».

Ce mardi 28 mars à l’Assemblée nationale, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, a donné le ton. Il était auditionné en commission par les députés sur le pacte de stabilité et de croissance européen, et notamment le retour d’ici à 2027 de la règle des 3 % de déficit public. Bruno Le Maire s’est dit « déterminé à rétablir les finances publiques », et « à sortir du “quoi qu’il en coûte” par des mesures ciblées ».