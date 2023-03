Tourisme : un laboratoire de tourisme transfrontalier pour stimuler la créativité

Innovation

Publié le 31/03/2023

De 2019 à 2022, le « tourisme lab » a favorisé les expérimentations et l’innovation, et développé les échanges entre acteurs du tourisme transfrontalier franco-belge.

Chiffres-clés 2,9 millions de financements ont été octroyés au projet « tourisme lab ». Ils proviennent pour moitié de fonds européens (Interreg V) et pour moitié de fonds régionaux et locaux. #

Une centaine de porteurs de projet du Nord de la France et de Belgique a participé de 2019 à 2022 au « tourisme lab », un laboratoire transfrontalier d’innovation et d’expérimentations touristiques créé par les régions voisines des Hauts-de-France, de Wallonie picarde et de Flandre occidentale. Le but : inspirer et stimuler la transition vers des offres touristiques « réenchantées » axées sur la ­qualité de l’expérience.

Les partenaires ont été formés à l’innovation touristique et, pendant trois ans, les acteurs publics et privés du tourisme ont pu largement échanger et s’inspirer les uns des autres. Outre les « éductours » et la plateforme d’intelligence collective en ligne, plus de 500 personnes ont participé aux ateliers de cocréation de deux à trois jours. Ceux-ci ont porté sur les ...

