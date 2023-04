Attractivité : réflexions autour de la contractualisation de la fonction publique

STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Publié le 05/04/2023 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

À l’occasion d'une seconde rencontre du cycle « Dialogues autour de la fonction publique. Histoire, sciences sociales et pratiques RH », les intervenants, universitaires et territoriaux, ont abordé, le 31 mars, les conséquences de la modification du statut sur le recrutement, sous le prisme de l'avènement de la contractualisation.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés En 2020, la territoriale était composée de 75 % de titulaire , de 22 % de contractuels (+ 3 % depuis 2011 ) et de 3 % d'agents "autre catégorie et statut".

Dans l'ensemble de la fonction publique, les contractuels représentent : 37 % de catégorie A (dont 2 % de la catégorie A+), 17 % de catégorie B et 45 % de catégorie C. Source : DGAFP, les chiffres clés de la fonction publique 2022.

Après une première rencontre axée sur l’histoire du statut de la fonction publique et de ses modifications, en particulier celles portées par la loi du 6 aout 2019, une seconde conférence, organisée vendredi 31 mars dans les locaux de Sciences Po, est entrée dans le vif du sujet.

Organisé par Mathilde Icard, présidente de l’ANDRHGCT, et Emilien Ruiz, historien et auteur en 2021 de « Trop de fonctionnaires ? Histoire d’une obsession française (XIXe-XXIe siècle) » (1), l’échange s’est attaché à dépeindre les conséquences de ces transformations – que certains qualifient de démantèlement du statut de 1983 – sur les agents publics et la composition des collectivités.

Remue-méninges autour du statut de la fonction ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers