Synchroniser la baisse des volumes de déchets avec la capacité de collecte et de traitement

Urbanisme de demain (Série 3/7)

Publié le 05/04/2023 • Par Auteur associé • dans : actus experts technique, France, Innovations et Territoires

La sobriété, c’est aussi encourager les ménages à limiter leur production de déchets. Mais cela implique de réajuster le système de collecte et de traitement.

Cet article est le troisième d’une série issue de l’étude « Les Modèles économiques des services urbains au défi de la sobriété », menée en 2022 par les cabinets Ibicity, Espelia et Partie prenante, avec le soutien de l’Ademe, du Puca et de la Banque des territoires.

En élargissant les consignes de tri, la loi « antigaspillage pour une économie circulaire » de 2020 vise à réduire de moitié la quantité de déchets ménagers résiduels et à mettre fin à leur enfouissement. Cet objectif de sobriété n’est pas sans conséquence sur le modèle économique du service de collecte et de traitement des déchets.

Pour l’instant, la plupart des opérateurs missionnés par les collectivités et leurs syndicats pour gérer les ordures ménagères sont payés au volume traité. Ils sont donc peu incités à encourager les ...