« Renaturer, c’est inverser nos modes de pensées »

Végétalisation

Publié le 06/04/2023 • Par Mathilde Elie • dans : France

Marc Barra, écologue à l’agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France, rattachée à l’Institut Paris région, croit au potentiel de renaturation des villes. Si toutes n’avancent pas à la même vitesse, il observe que le mouvement est engagé.

Quelle est la différence entre végétalisation et renaturation ?

La végétalisation est centrée sur l’utilisation du végétal pour embellir la ville à l’aide de pratiques ornementales très consommatrices d’eau et d’énergie. Renaturer est un concept plus global qui invite à prendre en compte l’ensemble des besoins de la faune, de la flore, des espèces du sol… Il s’agit de déminéraliser, décompacter les sols pour recréer un écosystème, étudier les sols pour planter des espèces adaptées, multiplier les strates, etc. En somme, retrouver le vivant.

De plus en plus de villes ont compris que la gestion traditionnelle des espaces verts n’avait plus trop de sens, même si elles n’avancent pas toutes à la même vitesse. Je pense qu’il faut combiner végétalisation et renaturation, et que l’arrivée du zéro ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier