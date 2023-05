« Nos équipes sont attachées au sens que l’on donne à leurs tâches »

Pierre Soulard, directeur des infrastructures et de l’exploitation des mobilités à la métropole de Lyon.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Suite de notre dossier consacré au management de la transition écologique avec le témoignage de Pierre Soulard, directeur des infrastructures et de l’exploitation des mobilités à la métropole de Lyon.

« Autrefois, la transition (écologique ou énergétique) était un élément parmi d’autres à prendre en compte. Aujourd’hui, il peut être l’élément qui fait basculer une décision ». En poste à la métropole de Lyon depuis plus de dix-huit ans, Pierre Soulard a vu évoluer les questions écologiques au sein de ses services. « J’ai été formé à la fin des années 1990, avec, déjà, des considérations de développement durable. Puis, cela s’est transformé en sobriété et, aujourd’hui, en transition énergétique », se souvient-il. Et ces questions infusent au sein de son service (230 personnes). Avec, comme ...