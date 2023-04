« Il faut un pilote du changement »

Virginie Thune, directrice de l’animation de la transition écologique de la ville de Nantes et Nantes métropole (Loire-Atlantique).

Suite de notre dossier consacré au management de la transition écologique avec le témoignage de Virginie Thune, directrice de l’animation de la transition écologique de la ville de Nantes et Nantes métropole.

Dans le cadre du mandat 2020-2026, deux marqueurs piliers ont été posés pour la collectivité nantaise : la transition écologique et l’égalité. « Ces sujets doivent s’intégrer dans la totalité des politiques publiques et, pour cela, il faut un pilote », explique Virginie Thune. Créée en janvier 2021, la direction de l’animation de la transition écologique de Nantes métropole (vingt-six agents en tout) a pour mission d’ « animer de façon transversale le marqueur de transition écologique, d’accompagner au quotidien la transformation des politiques publiques et de développer une ...