« Des outils pour travailler de manière croisée, partagée et transversale »

Delphine Piazza-Morel, responsable du service environnement de la ville et de l’agglomération d’Agen (Lot-et-Garonne)

Suite de notre dossier consacré au management de la transition écologique avec le témoignage de Delphine Piazza-Morel, responsable du service environnement de la ville et de l’agglomération d’Agen (Lot-et-Garonne).

Ingénieure diplômée de l’Ensaia (agronomie et industries alimentaires) et de l’Engref (génie rural, eaux et forêts), Delphine Piazza-Morel a été recrutée il y a quatre ans comme cheffe du service hydraulique, en charge de la gestion des eaux pluviales et de la Gemapi (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations). « Je n’avais aucune compétence thématique là-dessus, mais j’avais des compétences environnementales, en management d’équipes et gestion de projets. D’ailleurs, la collectivité s’est appuyée sur mon CV pour me proposer très vite le service ...