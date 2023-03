Légitime défiance

[Edito]

Publié le 31/03/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

La machine de la décision publique est en panne. Elle souffre d’un manque cruel de légitimité démocratique. La question dépasse allègrement la personne d’Emmanuel Macron et la réforme des retraites.

Quand des maires de grande ville et des patrons de département ou de région sont désignés par moins de 20 % du corps électoral, ils ne peuvent plus se prévaloir d’une quelconque onction populaire. Ils se retrouvent soumis au moindre vent de contestation.

On le voit dans les Deux-Sèvres, avec l’affaire des méga-bassines. Rien n’a fonctionné depuis le début. A défaut de reposer sur une expertise scientifique indépendante, le projet a vite concentré les critiques. Favorable aux retenues d’eau l’hiver pour l’agriculture, la présidente (LR) du conseil départemental, Coralie Denoues, est devenue inaudible. Les édiles locaux ont perdu de leur assise. Un Français sur deux n’est plus capable de donner le nom de son maire. Selon le dernier baromètre annuel du Cevipof, le Centre d’étude de la vie politique française, la cote de confiance dans les élus locaux chute fortement : – 8 points pour le maire, – 9 points pour les conseillers départementaux, – 10 points pour les régions. Petite consolation, elle reste à des niveaux plus élevés que chez les politiques nationaux.

Faillite de la démocratie représentative

Mais que l’on ne s’y méprenne pas, c’est le même circuit de décision, entre pairs, qui est démonétisé. La démocratie représentative ne se suffit plus à elle-même. Pour regagner les cœurs et les âmes, les collectivités ne pourront plus se contenter de votations citoyennes à leur main, comme sur la fin des trottinettes en libre-service à Paris. Il leur faudra redonner le pouvoir au peuple, selon le vœu des pères de la décentralisation. Pour ce faire, il est urgent de déverrouiller la procédure du référendum local. Les citoyens doivent avoir leur mot à dire sur les grands projets de leur territoire. S’il devient la norme comme en Suisse, le référendum d’initiative partagée ne sera plus une arme dirigée contre les institutions, mais un puissant levier de reconquête démocratique. l