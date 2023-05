Visite d’un centre technique… en 2040

Nous sommes en 2040. Alors que le nombre de rats a récemment dépassé le nombre d’humains en France, de nouvelles brigades à poils intègrent les services techniques territoriaux pour les chasser. Reportage dans le futur !

Suite et fin de notre dossier consacré au management de la transition écologique.

Par Xavier Laisne, attaché principal

Pour la première fois, le centre technique territorial (CTT) de Maxi-sur-Seine intègre une brigade de furets. Leur rôle ? Éradiquer les milliers de rats identifiés dans le centre-ville et les parcs. Cette prolifération de rongeurs a plusieurs origines dont notamment la récupération des biodéchets des cantines scolaires et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pour compostage et réutilisation. L’expérimentation s’intégrera au fonctionnement du CTT actuel et plus particulièrement ...