Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 25 au 31 mars sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Le code a changé – Comme le rappelle BFMTV, qui cite l’AFP, le Parlement a adopté une proposition de loi pour faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics. Parmi ses dispositions, le texte permet désormais, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, de déroger à certaines règles du code de la commande publique. Un acteur public ou privé pourra ainsi effectuer un investissement dont la collectivité remboursera ensuite l’avance et les intérêts à la date de livraison. Dans l’esprit du texte, ces remboursements seront partiellement possibles grâce aux économies d’énergie réalisées par ces travaux. L’article rappelle que les bâtiments publics représentent 380 millions de m2 et 76% de la consommation énergétique des communes [lire aussi notre article].

Hackers à l’ouvrage – Le gouvernement a publié, sur la plateforme Cybermalveillance, le rapport et bilan annuel des collectivités victimes de cyberattaques. En dehors des particuliers, il ressort ainsi que les petites collectivités sont encore les principales cibles de ces actes de malveillance. Avec, en priorité, les tentatives de hameçonnage (28%), devant les rançongiciels (21%) et le piratage de compte (19%). Concernant les rançongiciels, 329 collectivités en ont été victimes en 2022, ce qui représente une hausse de 5% en un an. La plateforme Cybermalveillance, de son côté, continue de jouer son rôle de soutien puisque 85% des connexions (sur les 3,8 millions de visiteurs) concernent des demandes d’assistance [lire aussi notre article].

Cartes météo – Développer des services climatiques adaptés aux besoins réels grâce à des connaissances plus pointues afin d’anticiper les impacts du changement climatique localement… Tel est l’objectif d’un nouveau programme porté par le CNRS et Météo France. Comme l’explique le centre de recherche dans un communiqué, ce nouvel outil, baptisé TRACCS, doit permettre une meilleure modélisation du climat et, donc, une meilleure anticipation en s’appuyant sur un travail interdisciplinaire. Cela aboutira à mieux définir les leviers d’action pour limiter les vulnérabilités sociétales, environnementales et économiques à l’échelle locale. Ce programme, doté d’un budget de 51 millions d’euros sur huit ans, s’inscrit dans le cadre de France 2030.

Rien que de l’eau – Avant même l’annonce du plan Eau par Emmanuel Macron à l’échelle nationale [lire aussi notre article], le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, a signé un contrat exceptionnel d’accompagnement renforcé du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG). Le média Top Outre-mer explique que ce document vient préciser les travaux à réaliser en priorité (réparations de fuites, mise à niveau des installations de production d’eau potable, remise en fonctionnement de l’assainissement…). En plus d’une dotation exceptionnelle, l’Etat met aussi à disposition des assistants techniques.

Le juste prix – En s’appuyant sur l’exemple de la ville de Dunkerque, Libération revient sur la tarification progressive de l’eau que le président de la République a déclaré vouloir généraliser lors de la présentation du plan Eau. Une dizaine de communes l’ont déjà adoptée. La philosophie de cette mesure ? « Plus vous consommez, plus vous payez » dans le but final de faire des économies d’eau. D’autant que, dans cette période de tension hydrique, le prix doit aussi couvrir les dépenses liées au captage, à l’acheminement, à l’épuration et à l’entretien de canalisations. A Dunkerque, cette mesure a été ajustée aux besoins des familles nombreuses.

Chasse au gaspi – C’est par un arrêté publié le 27 mars qu’a été officialisée la nouvelle édition du Plan national de prévention des déchets pour la période 2021-2027 [lire aussi notre article]. Ce document fixe les orientations stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et précise les actions à mettre en œuvre, déclinées en cinq axes et 47 mesures. Objectif : réduire les flux de déchets ménagers et des entreprises. Ce document doit encore être présenté à la Commission européenne.

Permis suspendus – Le flot d’informations continue sur les questions autour de l’eau. France Bleu annonce ainsi que la préfecture a décidé de suspendre la délivrance des permis de construire dans 22 communes de l’Ardèche en raison de la sécheresse. Le préfet justifie cette décision – temporaire – en raison du faible volume d’eau à partager. Parmi les autres solutions envisagées : connecter des communes au réseau qui puise l’eau dans la nappe phréatique du Rhône.

Sous le ciel de Paris – En scrutant la toiture ondulée du stade Jean-Bouin à Paris, on peut apercevoir les 3500 panneaux photovoltaïques qui alimentent une cinquantaine de foyers en électricité. Comme l’explique France Info, la capitale cherche à multiplier ces installations pour une plus grande maitrise des coûts de l’énergie. Mais la ville se heurte à certaines spécificités de Paris : de nombreux toits en zinc et des bâtiments classés au patrimoine qui ne peuvent accueillir de panneaux solaires.

Un document de l’Ademe recense des bonnes pratiques pour rafraîchir la ville ;

La ville de Grenoble est-elle réellement grise et, si oui, pourquoi ? [Actu.fr].