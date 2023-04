Usure professionnelle : ces agents qui doivent changer de métier

Santé au travail

Subie ou choisie, la transition professionnelle s’impose. Pour les uns, il s’agit d’envisager de ne plus exercer le même métier toute une carrière et, pour les autres, de se former en continu… Pour tous, il s’agit de s’adapter à des transformations numériques permanentes.

Chiffres-clés 533 stages et ateliers de mobilité professionnelle ont été programmés en 2022 par les délégations du CNFPT. Un total de 5 000 agents ont été aidés dans la formalisation de leur projet d’évolution. Une tendance en hausse constante depuis 2017. De plus, 128 stages d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience ont été programmés.

Source : CNFPT, 2022.

Alors que près d’un agent territorial sur deux est âgé de plus de 50 ans (1), l’accès à la formation et l’organisation de la transition professionnelle s’imposent plus que jamais. Or, il faut bien l’admettre, « l’usure des agents n’a pas été assez anticipée, les collectivités emploient aujourd’hui des agents qui ont suivi peu de formations au cours de leur carrière, ce qui impacte très ­fortement leur travail et leur santé », souligne ­Florence ­Hélou, responsable du service « évolution professionnelle » du centre de gestion du ­Finistère (2). Hormis les villes de Brest et de ­Quimper, le CDG accompagne des communes plutôt rurales pour lesquelles les besoins de reclassement s’intensifient. Partout ailleurs, l’inter­rogation porte sur la transition subie.

Réussite du reclassement et acceptation

« La période préparatoire au reclassement [ PPR ] ­concerne chez nous 59 % d’agents de la filière technique, 23 % du médicosocial et 13 % du secteur de l’animation. Sur l’ensemble de ces agents “ PPR ”, 80 % sont des femmes », précise ­Virginie ­Layné, ­conseillère en développement et mobilité au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-­France (3). La pénibilité et les raisons de santé sont les premières causes des besoins de transition.

