30km/h : baisse du nombre d’accidents à Lyon

Voirie

Un an après avoir limité la vitesse à 30 km/h sur 85% des voies de circulation lyonnaises, la ville et la métropole confirment leur dispositif « ville 30 » avec l’objectif de parvenir à zéro tué et blessé grave d’ici 2050.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Sécurité routière

Voirie - réseaux