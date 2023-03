Un fonds pour financer des projets touristiques durables sur la Côte d’Azur

Tourisme

Publié le 31/03/2023 • Par Caroline Garcia • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Régions

Comme en Occitanie, la Côte d’Azur s’est dotée d’un fonds de dette dédié aux projets de tourisme publics ou privés. Avec pour objectif d’allonger la saison estivale, en investissant de façon « durable et solidaire ».

Doté de 45 millions d’euros, le Fonds tourisme Côte d’Azur lancé en 2021 assurait sa promotion devant les élus des Alpes-Maritimes, le 28 mars 2023. Déjà mobilisé pour financer onze projets azuréens, son objectif est de « favoriser et accélérer la mise en œuvre des projets de création, de rénovation ou de reprise d’entreprises de tourisme, dans le but de démultiplier l’attractivité et le potentiel de la destination ». En complément des financements bancaires traditionnels, ce dispositif d’ingénierie financière doit en outre contribuer à la mise en œuvre de projets « durables et solidaires », avec un effet levier attendu de 200 à 300 millions d’euros de co-investissements.

Une alternative de financement

Jérôme Viaud, le maire de Grasse, qui préside l’association départementale des maires ...

