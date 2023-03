L’Agence française anticorruption amputée de son bras armé

transparence de la vie publique

Publié le 31/03/2023 • Par Martin Delacoux • dans : Actu juridique, France

Le bras armé de l’Agence française anticorruption, sa commission des sanctions, n’est plus opérationnel depuis plus de huit mois. Même si ses prérogatives ne s’appliquent qu’aux entreprises, cela pose la question des moyens alloués à l’Agence anti-corruption.

Ce mercredi 28 mars, la séance des questions au gouvernement est houleuse. Des questions ont fusé sur la réforme des retraites. D’autres sur la gestion de la manifestation des anti-bassines à Sainte-Soline. Parmi ces échanges souvent virulents, une question a tranché.

La députée Cécile Untermaier, du groupe Socialistes et apparentés qui siège avec la NUPES, s’est inquiétée de la politique en matière de lutte contre la corruption du gouvernement au cours d’une question adressée à Eric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice. En cause : la commission des sanctions de l’AFA, l’Agence française anti-corruption, qui ne peut plus remplir son rôle pour une question technique.

Cette commission « est actuellement, et depuis plus de huit mois, privée de sa commission des sanctions. Alors que le ...