Déchets sauvages : premiers enseignements des « villes pilotes » de Gestes propres

L’association Gestes Propres, spécialiste de la lutte contre les déchets abandonnés, tire un premier bilan des expérimentations « Mission zéro déchet abandonné » dans les rues de Sceaux et Fouesnant, et décline le principe dans les transports en commun avec la métropole du Grand Lyon.

Après s’être efforcée de quantifier l’importance des déchets abandonnés en France (estimés au moins à un million de tonnes par an), l’association Gestes Propres avait lancé, en partenariat avec l’AMF et Rudologia, le « programme 360 ». Ces opérations inédite de « prévention intégrée » à l’échelle de villes pilotes se veulent « un laboratoire à ciel ouvert ».

« Notre mission : la prévention des déchets abandonnés »

Objectif : mieux comprendre les comportements in situ, identifier des leviers d’action et de communication grâce aux observations, tester des outils de prévention sur le terrain, mesurer l’efficacité des dispositifs. La méthode appliquée repose sur une approche globale et multi-acteurs s’articulant autour de cinq piliers : un état des lieux du dispositif de collecte ...