A Lyon, l’objectif d’une couverture végétale rééquilibrée

Publié le 05/04/2023 • Par Mathilde Elie • dans : France

La municipalité écologiste lyonnaise a mis en place un vaste plan de végétalisation dans lequel les zones carencées en espaces verts sont érigées en priorité.

Chiffres-clés 300 000 c'est le nombre d'arbres qui doivent être plantés par la métropole de Lyon d’ici à la fin du mandat en 2026. L’objectif entre dans le cadre du Plan canopée, qui vise à protéger et à développer la trame arborée urbaine. A Lyon, le plan « arbre » mise sur des méthodes diverses et innovantes de plantation pour atteindre 100 000 arbres dans les espaces publics d’ici à 2030.

Plus 4 °C. D’ici à 2050, et selon le scénario le plus pessimiste projeté par Météo France, la température annuelle moyenne de la ville de Lyon pourrait atteindre 16,1 °C, ce qui équivaut à la température annuelle moyenne du Var ces dernières années. La capitale des Gaules est ainsi l’une des villes de France les plus touchées par le réchauffement climatique.

Pour tenter de contrer ses effets et répondre à la demande des citoyens, la municipalité, menée par l’élu écologiste ­Grégory ­Doucet, a décidé d’employer les grands moyens. Une enveloppe de 141 millions d’euros est ainsi dédiée à la nature en ville dans la programmation pluriannuelle des investissements. En comptabilisant la participation au financement de projets de sociétés publiques locales, elle atteint 150 millions d’euros, ce ...

