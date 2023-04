Espaces verts : entre surveillance et verdissement, il n’y a pas forcément besoin de choisir

Végétalisation

Publié le 04/04/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez Mathilde Elie • dans : France

Si la végétalisation apparaît comme une nécessité pour adapter les villes au changement climatique, les aménagements d’espaces verts doivent également composer avec des considérations relatives à la sécurité.

Y aurait-il une tension entre surveiller ou verdir ? En juillet, le chercheur au CNRS ­Matthieu ­Adam écrit sur ­Twitter : « Des élus expliquent qu’il faut végétaliser pour lutter contre les effets des canicules. Les mêmes défendent la vidéosurveillance. L’une des raisons pour lesquelles on ne végétalise pas est que les espaces minéraux sont plus faciles à vidéosurveiller. Il va ­falloir choisir. »

« Le grand arbre parvenu à maturité, compte tenu du volume de feuilles de la canopée, produit une évapotranspiration maximale et un effet de rafraîchissement. Mais les préoccupations de surveillance ont des conséquences sur l’aménagement des espaces verts, puisque l’arbre constitue un brise-vue », décrypte ­Laurent ­Samuel, juriste et cofondateur de l’association Haie magique, qui intervient essentiellement dans le sud de l’Ile-de-France. De plus, « l’absence de perspectives et le fait que le sol ne soit plus visible avec les feuilles qui tombent peuvent aussi alimenter un sentiment d’insé­curité. La question devient donc en réalité : comment densifier la végétation sans renforcer le sentiment ­d’insécurité ? » reformule-t-il.