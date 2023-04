La nature en ville partout et pour tous

Végétalisation

Publié le 03/04/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez Mathilde Elie • dans : France

A l’heure de la lutte contre le réchauffement climatique et de la nécessité de rafraîchir les villes pour les rendre plus supportables, de nombreuses collectivités se lancent dans d’ambitieux projets de végétalisation ou de renaturation. Pour être réellement équitables, ces démarches doivent prendre en compte l’accessibilité des espaces verts, notamment pour les quartiers carencés et les publics qui en sont les plus éloignés, tout en intégrant le possible risque d’une gentrification verte.

