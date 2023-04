Moins de déchets verts à Limoges

Depuis l’automne dernier, la ville de Limoges expérimente une nouvelle pratique qui consiste à stocker les feuilles au pied des arbres, au lieu de les ramasser, de façon à créer un fertilisant.

Espaces verts et végétalisation

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Pourquoi amener les feuilles des arbres à la déchèterie alors qu’elles représentent un très bon fertilisant ? C’est la question que s’est posée Éric Penot, jardinier professionnel de la ville de Limoges (Haute-Vienne). Il expérimente, depuis l’automne 2022, la pose de piquets en bois de châtaigner, appelés ganivelles, dans le but de contenir les feuilles autour des arbres. Ce dispositif permet de réduire considérablement la manutention des déchets verts par les particuliers (limités à dix passages par an à la déchèterie), ainsi que par les jardiniers municipaux. Mais pas seulement. En se décomposant, les feuilles piégées au pied des arbres vont former petit à petit de l’humus qui va nourrir l’arbre.

Stockage de feuilles

« Les ganivelles ne sont pas permanentes. Une fois qu’on a assez ...