Réduire les inégalités territoriales de santé, une priorité encore trop floue

Accès à la santé

Publié le 31/03/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Accès aux généralistes, aux spécialistes, à une maternité, à des services hospitaliers pointus, renoncement aux soins : les inégalités territoriales de santé s'expriment de multiples manières. Pour un nombre croissant d'habitants, elles constituent des pertes de chance. La stratégie nationale de santé 2017-2022 visait à développer la lutte contre ces inégalités. Elle n'a pas porté ses fruits, loin de là, comme le montrent des travaux de la Drees.

La lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé constitue l’axe 2 de la stratégie nationale de santé 2017-2022 du premier gouvernement sous le mandat d’Emmanuel Macron. Il s’agissait notamment de « garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire » en renforçant, par exemple, la « présence médicale et soignante » dans les territoires via la diversification de l’exercice professionnel entre le libéral et l’hôpital, un nouveau partage des tâches entre professionnels, le développement de stages médicaux extra-hospitaliers et l’augmentation du temps médical disponible des médecins.

Le gouvernement indiquait aussi vouloir « faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et ...