HORS SÉRIE FEUILLETABLE

L’Afigese publie son livre blanc de la gestion publique locale

Publié le 31/03/2023 • Par La Rédaction • dans : Actu experts finances

D.R.

L'Afigese publie, en partenariat avec le "Club Finances" son "livre blanc de la gestion publique locale". L'association "Finances-Gestion-Évaluation des Collectivités Territoriales" émet un diagnostic et formule des propositions sur la fiscalité et les finances, la dette et l'emprunt, et enfin sur la comptabilité.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Finances locales