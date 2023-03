Sapeurs-pompiers volontaires : mise en œuvre de l’objectif d’attribution de logements sociaux

Sécurité civile

Publié le 30/03/2023

Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concernés, peuvent retenir un objectif d’attribution territorialisé de logements sociaux destinés aux sapeurs-pompiers volontaires et situés à proximité des centres d’incendie et de secours.

Un décret du 28 mars précise les modalités de mise en œuvre de cet objectif d’attribution de logements sociaux.

Cet objectif est inscrit dans la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation.

Il est déterminé à partir des besoins en logements constatés par les services d’incendie et de secours transmis aux établissements précités.

La convention intercommunale d’attribution précise également, d’une part, les modalités d’identification des candidats par les services d’incendie et de secours à partir des pièces justificatives mentionnées à l’article R. 441-2-4 et, d’autre part, les modalités de leur prise en compte dans les conventions de réservation passées en application de l’article R. 441-5.

Les services d’incendie et de secours établissent une évaluation annuelle qu’ils transmettent aux établissements précités ainsi que, selon les cas, au comité consultatif départemental, ou au comité consultatif communal et intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires.