Vers une souveraineté numérique : un long chemin semé d’embûches

La nécessité de développer la souveraineté numérique des administrations est affichée, mais se heurte à un manque de lisibilité et de cohérence. Il est pourtant possible d’agir à l’échelle des collectivités.

Par Philippe Gille, directeur délégué à la transition numérique au sein d’un département, membre de l’AITF

Le paysage numérique français a connu de nombreux soubresauts ces deux dernières années : création d’un ministère de l’Économie, des Finances et surtout de la souveraineté industrielle et numérique, Gaia-x, Health Data Hub (HDH), SecNumCloud, cloud souverain, villes intelligentes et durables, cloud au centre de la Direction du numérique de l’État (Dinum), intelligence artificielle, rapport Bothorel, Digital Workplace, politique publique de maîtrise des données, codes sources et algorithmes, promotion des logiciels ...