Le gouvernement fixe de nouvelles règles pour l’usage des trottinettes

Transports

Publié le 29/03/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Les trottinettes, désormais présentes dans plus de 200 villes de France, sont un véritable casse-tête pour les élus. Le ministre des transports lance un plan d’action national pour tenter de « mieux réguler » leur usage.

Alors que la ville de Paris consulte ce dimanche 2 avril ses administrés sur le maintien ou l’interdiction des trottinettes électriques dans la capitale, Clément Beaune, le ministre des Transports, a présenté mercredi 29 mars aux opérateurs, élus et associations de victimes et de Sécurité routière un plan d’action national pour « mieux réguler » leur usage sur la voie publique.

Jugés par les uns pratiques, utiles et écologiques ; par les autres, dangereux, encombrants et polluants, ces deux roues en libre-service sont utilisés par près de 2,5 millions de Français dans plus de 200 villes. « Face à un tel engouement, et à la demande des associations de prévention routière, des familles de victimes mais aussi des élus locaux et de parlementaires, nous avons travaillé pour donner de nouveaux ...