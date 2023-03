Accueil

Actualité

Actualité France

France Le déploiement du Fonds vert en 6 chiffres-clés

Transition écologique

Le déploiement du Fonds vert en 6 chiffres-clés

Publié le 29/03/2023 • Par La Rédaction • dans : France

Adobe stock

Deux mois après son lancement effectif, le Fonds vert doté de deux milliards d’euros lancé par l’Etat rencontre un certain succès auprès des collectivités locales à en croire le premier bilan chiffré communiqué à l’issue du conseil des ministres du 28 mars. Avec des thématiques particulièrement privilégiées par les acteurs publics locaux et d’autres encore en jachère... Le point en six chiffres-clés avec nos confrères du Courrier des maires.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Changement climatique

Financements