Social : les maires veulent imposer leur place dans le débat public

Publié le 29/03/2023 • Par Isabelle Raynaud Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Les maires ont profité du congrès de l'Union nationale des centres communaux de l'action sociale (Unccas) pour faire entendre leur voix et prévoir les actions à mener dans les prochains mois. Son président (PS) Luc Carvounas réclame au gouvernement de nouveaux financements pour les CCAS et une place de choix de l'échelon communal sur le social.

« Nous sommes en train de devenir l’un des acteurs forts du débat institutionnel » sur les politiques sociales, a assuré le maire (PS) de Bourges, Yann Galut qui accueillait le 92e congrès de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux de l’action sociale (Unccas) les 28 et 29 mars. Il faut dire que les CCAS sont en première ligne ces dernières années – encore plus qu’avant : gestion de la pandémie de Covid-19, arrivée des réfugiés Afghans puis Ukrainiens notamment, et désormais soutien des plus faibles face à l’inflation de l’énergie et de l’alimentaire.

De nouveaux publics continuent de se présenter à la porte des centres communaux, qui veulent donc faire entendre leur voix dans les discussions nationales, notamment alors que le Pacte des ...

