La politique de rénovation peine à trouver le bon modèle

Transition énergétique

Publié le 29/03/2023 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

Si les chiffres de la rénovation du bâti ont nettement progressé, la qualité des opérations laisse toujours à désirer. Une commission d’enquête sénatoriale cherche à savoir pourquoi. Et surtout comment changer la donne. Les avis divergent toujours.

Bâtiment et travaux publics

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) et celle de la transition écologique (Ademe) éteignent un incendie qui n’a d’ailleurs jamais vraiment pris. En collaboration avec les collectivités territoriales, la première assume depuis un an la coordination d’un service public de la rénovation énergétique qui, jusqu’au 1er janvier 2022, relevait en partie de l’Ademe (lire notre article). Et auditionnés coup sur coup par une commission d’enquête sénatoriale sur le sujet, lundi 27 mars, les présidents respectifs des deux agences estiment que c’est très bien comme ça !

Les problématiques d’amélioration de l’habitat (de l’Anah) et de l’efficacité énergétique (de l’Ademe) ont fini par se rencontrer et il était nécessaire d’en tirer les conséquences pour homogénéiser et étendre l’offre de conseil aux ...