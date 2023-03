Contrôle des CRC : les entreprises publiques locales doivent se préparer

Entreprises publiques locales

Publié le 29/03/2023 • Par Isabelle Jarjaille • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Les entreprises publiques locales (EPL) - Société d'économie mixte ou Société publique locale - ont fait l'objet de 97 rapports des chambres régionales des comptes depuis 2018. Des contrôles vécus comme "un vrai traumatisme" par certains dirigeants et salariés. Afin de s'y préparer, la fédération des EPL publie un guide.

« Un contrôle de la chambre régionale des comptes (CRC) est toujours un moment désagréable », résume Sandrine Pereirinha, responsable du service relations avec les satellites de la ville de Tours (137 850 hab. Indre et Loire) et co-pilote du groupe de travail contrôle de gestion externe, au sein de l’ Afigese . « Mais les entreprises publiques locales (EPL) sont moins armées que la collectivité, elles n’ont pas de rappel quotidien de l’ordre et de la norme » estime la responsable.

Méconnaissance et méfiance de la part des magistrats

Pourtant les EPL font régulièrement l’objet de contrôles de la part des CRC. Depuis 2018, la fédération des EPL en a dénombré 97, dont « 80 % concernent les sociétés d’économie mixte (Sem), note Benjamin Gallèpe, directeur général de la fédération des EPL. Il précise : « Les magistrats comprennent assez bien le fonctionnement d’une société publique locale (SPL), soumise au contrôle analogue. Par contre, les Sem conservent un côté obscur, ils ne sont pas à l’aise avec ce mixte public/privé. Il y a clairement une volonté de mettre l’accent sur ces contrôles, accompagnée de méconnaissance et de méfiance ».

Sandrine Pereirinha a entendu des dirigeants d’EPL parler d’un « vrai traumatisme ». « La fédération avait organisé un atelier sur le sujet lors du dernier congrès à Tours. Les dirigeants d’EPL qui témoignaient avaient très mal vécu ces contrôles ». D’où l’idée de produire un guide pour permettre aux équipes de se préparer en amont et de répondre aux demandes des magistrats le moment venu.

« C’est une initiative pertinente », juge la responsable des relations avec les satellites de la ville de Tours. « Il y a un vrai besoin », ajoute-t-elle. Mais les réponses qu’on y trouve sont-elles à la hauteur des enjeux ?

Mettre en place des process avant l’annonce d’un contrôle

« Il faut prendre un contrôle comme une opportunité, estime Sandrine Pereirinha. Cela va permettre de questionner les process existants, notamment pour renforcer le dialogue avec les collectivités actionnaires. Lorsque ce dialogue est déjà très établi, l’EPL sera en mesure d’intégrer les préconisations de la CRC le moment venu ». Se préparer à un contrôle, même s’il n’est pas annoncé, « aide à argumenter. Autant faire ce travail maintenant, avant d’être rattrapé par la patrouille », poursuit Sandrine Pereirinha. Sur ce sujet, elle trouve d’ailleurs que la partie du guide consacrée aux « actions à mener avant le contrôle de son EPL » est « un peu rapide ». Elle tient en deux pages, sous la forme d’un tableau établissant une liste de « points de vigilance à conforter ». Elle suggère qu’il « aurait été intéressant de détailler un peu plus les actions à mettre en œuvre ». De plus, le guide ne prend pas en compte les ordonnances relatives à la responsabilité financière des gestionnaires publics, entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

Les élus doivent défendre les choix politiques guidant l’action de l’EPL

Dans les autres chapitres la fédération donne des conseils pour détecter les signaux d’un éventuel contrôle à venir, pour préparer celui-ci lorsqu’il est lancé et pour s’y soumettre dans les meilleures conditions, notamment en préparant les salariés à accueillir les magistrats. « Cet élément d’ordre managérial et psychologique doit absolument être pris en compte » peut-on lire. La fédération fait aussi le point sur la communication à adopter suite à la publication du rapport.

A noter que les CRC n’ont plus de compétence juridictionnelle mais peuvent désormais faire de l’évaluation des politiques publiques. Un point important concerne les élus des collectivités actionnaires d’une SEM ou d’une SPL : « Il faut que les dirigeants et les élus se préparent sur la partie administrative et réglementaire mais aussi sur les choix politiques. Ils doivent pouvoir argumenter sur le choix d’une opération. Le financement d’une opération correspond à une volonté politique, même si elle n’est pas rentable » pointe Benjamin Gallèpe. Les élus doivent être en capacité de défendre les choix politiques guidant l’action de l’EPL.

D’une manière générale « les Sem ont le sentiment d’être les sociétés les plus contrôlées en France, en étant privées et publiques, souligne Sandrine Pereirinha. C’est à la collectivité de réexpliquer aux équipes en quoi ces contrôles sont importants. Ils répondent à la logique de l’action publique, à laquelle le secteur public est contraint. La question est de savoir comment faire de la contrainte quelque chose de positif. »

