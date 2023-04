Les trajets des agents deviennent plus propres et moins chers

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

Publié le 06/04/2023 • Par Frédéric Ville • dans : Régions, Toute l'actu RH

Une charte a été adoptée par le Pays de l’Or agglomération afin d’améliorer la gestion des déplacements des agents et de réduire leur impact environnemental.

La CA du Pays de l’Or agglomération (Hérault ; 8 communes ; 1 000 agents ; 44 900 hab.) a adopté, en décembre 2020, une charte des déplacements des agents pour « une dépense moindre et un mode de déplacement respectueux de l’environnement ». ­Gabriel ­Bouscarain, directeur général adjoint (DGA) du pôle « administration générale », évoque aussi « le rapport de la chambre régionale des comptes de 2015, qui demandait des efforts de gestion et la recherche de qualité en interne ». Y avait-il eu des abus ? « Non, il manquait plutôt un cadre général », assure-t-il.

Le covoiturage encouragé

Pour élaborer la charte, un questionnaire a été adressé aux agents afin de ­savoir quels étaient leurs déplacements et le mode qu’ils utilisaient. La concertation s’est faite avec la DRH, des chargés de ...

