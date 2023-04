À Mulhouse, le plan alimentaire territorial au menu d’un match de volley-ball

Sport - Projet alimentaire territorial

Publié le 07/04/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social, Régions

L'agglomération de Mulhouse s’associe au Volley Mulhouse Alsace en organisant, avant un match de Ligue A féminine, un marché des producteurs locaux dans les coursives du Palais des sports. Volonté affichée de l'intercommunalité : le développement d'une alimentation de proximité, équitable et issue d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

« Le volley, c’est le sport le plus populaire, qui draine le plus d’habitants sur notre territoire », signale Loïc Richard, vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération en charge des transitions environnementale et énergétique. Parler Programme Alimentaire Territorial (PAT) avant un match, c’est une opportunité. À chaque rencontre des volleyeuses du Volley Mulhouse Alsace, en haut de classement de la Ligue A féminine, 3 000 à 3 500 personnes se déplacent.

Le club et l’intercommunalité se retrouvent pour animer les avant-matchs autour de préoccupations environnementales partagées. Ils se sont associés pour soutenir les filières alimentaires locales et saines en organisant un marché de producteurs locaux. La cible : une population familiale, locale qui vient encourager ...