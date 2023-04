Un comité consultatif cherche à rendre la ville plus inclusive

Démocratie participative

Publié le 07/04/2023 • Par Clément Le Foll • dans : Innovations et Territoires, Régions

Entre mars et juillet 2022, 24 habitants des Lilas se sont réunis pour élaborer plusieurs mesures contre les discriminations.

[Les Lilas, Seine-Saint-Denis, 23 300 hab.] Budget participatif, droit d’interpellation citoyen, conseils des jeunes : la ville des Lilas multiplie depuis plusieurs années les démarches participatives. Début 2022, elle a voulu réaffirmer cette identité. Sa volonté ? Créer un comité consultatif chargé d’élaborer plusieurs propositions pour lutter contre les discriminations dans la ville de Seine-Saint-Denis. « Nous avions vraiment la sensation qu’il fallait aller plus loin dans la parole donnée aux habitants, confie le maire, Lionel Benharous. Il y a des populations très différentes aux Lilas, d’où l’intérêt de multiplier les outils. »

Les contours du projet dessinés et la thématique identifiée, le processus s’est enclenché en mars 2022. Environ 600 habitants ont été tirés au sort sur les listes électorales et contactés par courrier. Une soixantaine se sont dit prêts à s’impliquer dans ce comité.

Panel représentatif

Claire-Aline Serrault, directrice des relations usagers, innovation et démocratie à la mairie, a réalisé des entretiens téléphoniques avec ces volontaires pour établir le panel le plus représentatif possible : « Nous nous sommes retrouvés avec 24 personnes. Nous avons souhaité étoffer ce nombre en contactant des jeunes de 16 à 18 ans et des extra-Européens, qui ne sont pas sur les listes électorales, mais sans succès. »

Une fois les membres tirés au sort, un week-end de lancement