Le rêve pavillonnaire se fissure

Publié le 31/03/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Chiffres de constructions neuves en chute libre, modèle critiqué au regard des enjeux de transition écologique… le secteur de la construction de maisons individuelles est en crise, plus que celui du logement collectif, alors que les Français continuent à en rêver.

«On ne peut pas faire comme dans les années 60, construire n’importe où, il faut faire attention au cycle de l’eau, il faut faire attention à un urbanisme raisonné et raisonnable, qui consomme moins de gaz à effet de serre, parce que c’est l’intérêt du présent et du futur », expliquait le ministre du Logement, Olivier Klein, sur les ondes radiophoniques, le 2 février, tout en disant ne pas être contre la maison individuelle.

Avec son « oui, mais… », le ministre a pris soin de ne pas tomber dans le piège dans lequel était tombée sa prédécesseure, ­Emmanuelle ­Wargon, en octobre 2021. Dans son discours de clôture de la concertation « Habiter la ville de demain », la ministre avait déclaré que les maisons individuelles, « ce modèle d’urbanisation qui dépend de la voiture pour les relier, [sont] un non-sens écologique, économique et social ». « Le modèle du pavillon avec jardin n’est pas soutenable et nous mène à une impasse », avait-elle conclu. Rectifiant ensuite le tir, elle avait précisé que l’impasse résidait dans le fait de construire des logements loin des transports, des services, des zones d’emploi, pointant ainsi les limites de la périurbanisation.

Cependant, le mal était fait. ­Emmanuelle ­Wargon restera comme la ministre qui a mis au rebut le pavillon, alors que depuis des années tous les sondages – dont l’un des derniers en date, commandé par La Fabrique de la cité à l’institut Kantar en juin – montrent que, pour environ 80 % des Français, la maison individuelle reste le logement idéal. D’ailleurs, même si l’on bâtit plus chaque année dans le collectif, les constructions de maisons affichent ­toujours un niveau très élevé. L’objectif de zéro artificialisation nette ( ZAN ) d’ici à 2050, fixé par la loi « climat et résilience » de 2021, pose toutefois la question de la soutenabilité de ce rêve, sachant que, selon une étude du Cerema portant sur la période 2009 -2019 (1), l’habitat représente 68 % des nouvelles terres artificialisées et, sur ce pourcentage, une très large part est constituée de maisons individuelles construites en diffus, hors ­lotissement, sans aucun regard urbanistique.

