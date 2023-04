Réhabilitation énergétique et préservation patrimoniale : défi relevé !

Bâtiment

Après trois ans d’expérimentation, le label Effinergie patrimoine prouve qu’il est possible d’allier réhabilitation énergétique et préservation patrimoniale. L’association Effinergie a publié un guide de retours d’expérience riche de solutions et de pratiques.

