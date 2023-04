Pourquoi la santé doit être au cœur d’une action publique durable

Symposium

L'ADT-Inet et le laboratoire de recherche Larequoi organisent le 23 mai à Paris un colloque sur le thème des territoires durables et une seule santé, un enjeu pour repenser et évaluer les politiques publiques, à destination des élus, des responsables territoriaux, des universitaires et des partenaires de la vie civile.

Chiffres-clés Symposium - Territoires durables et une seule santé, un enjeu pour repenser et évaluer les politiques publiques ? Vyllage, siège du groupe VYV au 62-68, rue Jeanne d'Arc à Paris, de 8h30 à 17h. Le programme.

Depuis 1986, l’Organisation Mondiale de la Santé incite à penser la santé de manière globale, à agir sur les milieux de vie, à penser des politiques publiques favorables à la santé des populations(1). La santé ne relève effectivement pas seulement du secteur des soins : 60 à 80% des facteurs déterminants la santé d’une population sont liés au contexte socio-économique et environnemental(2).

Or, la santé ne serait-elle pas encore une impensée des politiques publiques ? Quelle place occupe-t-elle vraiment alors même qu’elle correspond à une préoccupation de plus en plus forte des citoyens dans le contexte de transition écologique et sociale qui est le nôtre ?

Dans le cadre du partenariat historique qui les lie, l’ ADT INET et le laboratoire de recherche LAREQUOI de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines organisent régulièrement des colloques sur des sujets relatifs aux politiques publiques et au management, à destination des élus, des responsables territoriaux, des universitaires et des partenaires de la vie civile.

Le prochain colloque se tiendra à Paris le 23 mai prochain, avec pour ambition d’accompagner les dirigeants territoriaux sur les enjeux de la transition écologique, en confrontant les regards de praticiens et d’universitaires sur ce sujet essentiel à la conduite des politiques publiques. Plus spécifiquement, l’ADT INET et le Larequoi ont choisi cette année de traiter la durabilité sous l’angle du concept « Une seule santé ».

L’actualité (Covid19, sécheresse, incendies, inondations, pollutions, etc.) nous montre depuis quelques années l’absolue nécessité de penser et d’organiser autrement les politiques publiques dans une logique d’adaptation, d’atténuation et de prévention des risques liés au dérèglement climatique. Il s’agit de la santé et même de la vie des habitants, mais aussi des écosystèmes dans lesquels ils évoluent.

Les constats sont là, il est maintenant question de mettre en place des solutions effectives et durables.

Le niveau national donne des outils aux collectivités pour agir : plans nationaux, réglementation, guides à l’attention des élus, appels à manifestation d’intérêt, etc. Mais quelles orientations politiques et stratégiques est-il possible de se donner de façon spécifique et complémentaire au niveau territorial, pour donner du sens aux actions menées localement ?

La santé, le bien-être, la qualité des vie des habitants peuvent être la boussole.

Pour cela, il nous faut dépasser la conception de la santé comme l’absence de maladie, pour la penser de manière positive, pour elle-même, comme une ressource, éminemment influencée par son environnement. Mais il nous faut aussi aller au-delà de la représentation de la santé anthropocentrée.

Depuis l’hygiénisme du XIXe siècle jusqu’aux concepts actuels de « Une seule santé » (One Health), « écologie de la santé » (Eco Health), « santé planétaire » (Planetary Health), nous redécouvrons progressivement que notre santé est éminemment liée à la santé des non-humains, à la santé des milieux, à la santé de nos territoires. Ceci doit nous amener à changer de point de vue pour chercher à agir consciemment sur les interdépendances entre les humains, les animaux domestiqués, les animaux sauvages, leur habitat et le nôtre, les sols, l’eau, l’air. Agir pour la biodiversité ou pour le climat, c’est donc agir pour la santé des humains.

Ne serait-il pas temps de redéfinir la santé comme la manière dont les milieux, les humains et les non-humains interagissent dans un seul « socio-écosystème »(3), vers l’équilibre et la résilience ? Pour les collectivités, cela passe par l’intégration transversale et simultanée de la santé et de la durabilité pour engager une véritable démarche du « prendre soin ». Cela suppose que dès la conception des politiques publiques, les déterminants de santé soient intégrés. Dans le pilotage des PLU(I), la construction de logements, l’éducation, les plans mobilité… Impossible d’ignorer que ce concept d’ « Une seule santé » n’est pas que l’affaire de spécialistes mais bien celui de tous : des citoyens comme de ceux qui mettent en œuvre les politiques publiques.

Des initiatives et expérimentations fleurissent depuis quelques années à ce sujet, tant dans la recherche que par les collectivités, ou par les citoyens eux-mêmes. Mais comment capitaliser sur ces expériences, les mettre en relation, les nourrir et les aider à aller plus loin ?

Le comité de pilotage du symposium « Territoires durables et une seule santé : un enjeu pour repenser et évaluer les politiques publiques » propose de commencer par clarifier le point de vue des scientifiques sur les liens entre biodiversité, résilience, déterminants de la santé et notion de bien commun.

Ceci éclairera l’analyse des participants sur les expériences locales présentées par des collectivités de différents niveaux, de 5000 à 200 000 habitants, ayant décidé d’agir de manière transversale. L’originalité sera de valoriser ces retours d’expérience par des capsules vidéo, dans lesquelles se croisent des points de vue sur des questions qui se posent pour toutes les collectivités.

Le parti-pris sera ensuite de creuser les notions d’urbanisme favorable à la santé et d’évaluations d’impact sur la santé, qui permettent d’anticiper les effets des politiques publiques ou de projets spécifiques sur la santé des habitants et de leurs écosystèmes.

Cette journée réunira également des représentants du milieu associatif cherchant à capitaliser et à outiller les collectivités, de la santé publique et du réseau mutualiste. Avec l’actif soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale et du groupe VYV.

Rendez-vous donc le 23 mai prochain au Vyllage, siège du groupe VYV, au 62-68 rue Jeanne d’Arc Paris.